Nuovo codice della strada | multe fino a 2 600 euro per chi usa il cellulare Decurtati 8 punti dalla patente | 10 per i recidivi

(Di lunedì 18 settembre 2023) Cambia il. Le nuove norme sulla sicurezzale propongono per l'uso dei cellulari alla guida l'inasprimentomulta, che passafascia 165-660a...

Curiosità: Il codice civile in Italia è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme giuridiche di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).

Sono parecchie le novità del ddl che recepisce le richieste di correzione da parte delle regioni e degli esperti del settore e che dovrà ora affrontare l'iter parlamentare prima che il...Il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova versione delle modifiche aldella strada, ... era stato approvato a Palazzo Chigi lo scorso 27 giugno, lunedì 18 settembre è arrivato il...

Approvato il nuovo codice della strada: fino a 2.600 euro per chi guida con il cellulare TGCOM

Da multe a droga, il nuovo codice della strada Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo del Ddl e della legge delega per le modifiche al Codice della strada e le nuove norme sulla sicurezza stradale. Il pacchetto, già pre ...Approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di revisione del Codice della strada: inasprite le sanzioni per chi usa il cellulare alla guida o per eccesso di velocità. Arrivano norme anti ...