Nuovo codice della strada | multe fino a 1600 euro per chi usa il cellulare alla guida

(Di lunedì 18 settembre 2023) Approvato in Consiglio dei ministri il disegno di legge delega del. Salvini: «Una battaglia di civiltà di tutto il Paese, tolleranza zero per chiubriaco e drogato»

Il codice civile in Italia è un corpo organico di disposizioni di diritto civile e di norme giuridiche di diritto processuale civile di rilievo generale (es. libro VI - titolo IV) e di norme incriminatrici (es. libro V - titolo XI).

Tra le novità, norme più severe sull'uso dei cellulari alla guida e per chi da ubriaco è responsabile di reati come la fuga dopo un incidente stradale. Inasprita anche la revoca della patente che, in ...... in linea con il progetto dei 4 assi deltrasporto pubblico locale genovese. Proprio "Gli ...educare i più piccoli a una mobilità sicura attraverso il rispetto rigoroso delle norme del...

Nuovo codice della strada, multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare. Ecco come cambia Corriere della Sera

Verso il nuovo codice della strada: cambiano le regole su multe, patente e alcolock TGCOM

Roma, 18 set. (LaPresse) - Multe più severe per chi usa il cellulare mentre guida. È la linea dura del governo contenuta nel disegno di legge con nuove norme ...Il consiglio dei Ministri di oggi ha affinato le norme del nuovo Codice della Strada, con pene ancora più severe per chi sgarra; uso dei cellulari, guida sotto l'effetto di alcool o droghe, alcolock ...