Nubifragio su Milano | strade allagate e vento forte | traffico in tilt anche per lo sciopero dei trasporti – I video

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un violentosi è abbattuto sua partire dalle 18.30, con raffiche die a tratti grandine che hanno coinvoltoaltre province lombarde, come Varese e Como.intra ledel centro e in diversi tratti della tangenziale est, proprio mentre alla pioggia incessante si è aggiuntala chiusura della linea verde della metropolitana per lodei. Ridotta invece la linea rossa, con i treni in viaggio solo tra Lotto e Villa san Giovanni. L’allerta meteo diramata dalla protezione civile durerà almeno fino a martedì mattina. Diversi semafori inper la pioggia, come in viale Gioia-Lunigiana, dove ilè rimasto ...

Curiosità: I giardini pubblici Indro Montanelli sono un parco di Milano, situato nella zona di Porta Venezia.

Attualitàsu: forti allagamenti e alberi in strada mettono in [...] Sembra essere critica la situazione metereologica in Lombardia, dove forti temporali hanno [...] In segno di ...Un violentosi è abbattuto sua partire dalle 18.30, con raffiche di vento e a tratti grandine che hanno coinvolto anche altre province lombarde, come Varese e Como. Traffico in tilt tra le ...

Temporale a Milano e hinterland: grandine e vento forte, alberi caduti e strade allagate MilanoToday.it

Un violento nubifragio si abbatte su Milano Corriere TV

Maltempo in Lombardia, colpito in particolare il capoluogo. Miglioramenti da domani, ma le piogge torneranno mercoledì. Tregua nel weekend ...Inizio settimana difficile per il capoluogo meneghino, interessato da una nuova ondata di maltempo e costretto a fare i conti con i disagi provocati dallo sciopero dei trasporti ...