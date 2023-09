Nubifragio su Milano | forti allagamenti e alberi in strada mettono in difficoltà la città

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sembra essere critica la situazione metereologica in Lombardia, dovetemporali hanno colpito le zone del Varesotto e del Comasco. L’avviso diramato ieri dalla Protezione Civile, prevedeva precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori settentrionali, in estensione alla Liguria. Un’ampia area di bassa pressione ha interessato nella giornata di oggi il Nord Italia, a partire dalle regioni occidentali, con precipitazioni in prevalenza temporalesche e localmente intense. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Tutte le criticità e le situazioni di allerta sono consultabili sul sito del Dipartimento ...