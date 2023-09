Novem Car Interior Design | annunciata la chiusura a fine anno | rischiano 97 lavoratori

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bagnatica. La notizia, durissima, è stata comunicata al sindacato giovedì scorso: laCardi Bagnatica chiuderà entro. A rischio ci sono tutti i 97 dipendenti. Contro questa decisione del Gruppo, che ha sede legale in Lussemburgo, è stato proclamato per lunedì 18 settembre uno sciopero di quattro ore per ciascun turno, con presidio tenuto in mattinata all’interno del perimetro aziendale mentre si svolgeva un confronto tra direzione e sindacati (durato dalle 9 alle 12.30), al quale ha fatto seguito l’assemblea dei. “La produzione si è fermata in protesta contro una decisione che ci ha colto di sorpresa” hdichiarato poco fa Luciana Fratus della Fillea-Cgil e Massimo Lamera di Filca-Cisl di Bergamo. “In programma avevamo per ...