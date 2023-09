“Nostra figlia non respira | correte” Morta bimba di 4 mesi | la telefonata al 118 | non ce l’ha fatta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tragedia in casa, la bambina di appena 4smette dire. Erano quasi le 21 quando al Suem sopraggiunge unadisperata del genitore. La serata era andata come di consueto, poi la scoperta drammatica all’improvviso: la notizia viene diffusa su Il Gazzettino. Purtroppo il dramma ha colpito una coppia di genitori residenti a Guarda. Non appena resosi conto che la situazione versava in una grave condizione per la neonata, i genitori non hanno potuto fare altro che lanciare l’allarme. Neonata di 4smette dire. L’allarme al Suem è giunto poco dopo cena, verso le 21, quando la coppia aveva già messo a dormire la figlioletta in culla dopo averle dato da mangiare. La situazione in casa era apparentemente tranquilla, poi la drammatica scoperta è arrivata senza alcun preavviso. ...