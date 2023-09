(Di lunedì 18 settembre 2023) Il governo ha approvato il decreto che modifica il Codice della strada, sotto la spinta anche mediatica di situazioni oggettivamente preoccupanti. I morti per incidenti stradali so... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Curiosità: Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) per la legislazione italiana sono attualmente definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018 che dal 22 marzo 2018 sostituisce il D.M. 14 gennaio 2008 che costituiva la precedente edizione delle NTC. Questa versione delle Norme Tecniche si differenziano rispetto alla precedente versione del 2008, soprattutto per la grande attenzione dedicata al tema del miglioramento sismico.

... 'Se prende un anno di squalifica, credo che non lo vedremoa grande livello, perché per dieci ... Ricordiamo che nel 2016 Nasri fu squalificato per 18 mesi per aver violato leantidoping.Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'aggiornamento dellesulla sicurezza stradale , introducendo sanzionisevere per chi utilizza il cellulare mentre guida. Il disegno di legge, che prevede anche deleghe al governo per le modifiche al Codice della ...

Norme più severe per le infrazioni pericolose. Ma poi bisogna farle rispettare Il Foglio