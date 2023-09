“Noi | giovani dissidenti in fuga dall’Iran | la polizia spara contro chi protesta”

Leggi su tpi

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Voglio parlare, ma non posso mostrare il mio volto. In questo momento, mia mamma e mia sorella minore sono ancora in Iran e la Repubblica islamica si vendica sui parenti quando scappiamo”. La ragazza seduta davanti a noi si accende una sigaretta e ci dice che possiamo chiamarla “Rose”. “Alcuni giorni dopo la morte di Jina, ho visto un video di sua madre che urlava all’ospedale”, continua. “Ho quasi 33 anni e come donna, avendo passato tutta la mia vita sotto la persecuzione, la tortura, l’oppressione della Repubblica islamica, ho capito cosa stava passando la madre di Jina. Per questo ho deciso di unirmi alle manifestazioni”. Rose è una donna curda iraniana. Come Jina Amini, conosciuta dai media occidentali col nome di “Masha”, come doveva essere chiamata ufficialmente in Iran, perché la Repubblica islamica vieta di usare nomi curdi. Un anno fa Jina (Mahsa) Amini moriva, a 22 anni, ...