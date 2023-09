No! Questi non sono migranti che ballano a Lampedusa

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 settembre 2023) Circola un video dove, secondo le descrizioni degli utenti che lo condividono, verrebbero ripresi dei«appena sbarcati a» che si divertono a ballare insieme a due «impiegate delle ONG». Si tratta di una narrazione falsa, il video non ha nulla a che fare cone l'attuale situazione nell'isola italiana. Per chi ha fretta La narrazione del video viene diffusa nel mese di settembre, ma circolava già nel mese di agosto 2023 con altri riferimenti. Il video venne condiviso da un movimento politico di destra britannico che contestava una ONG operante nel Regno Unito. Il video, pertanto, non mostra in alcun modo deiappena sbarcati acome viene riportato nella falsa narrazione.