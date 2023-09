Nike | ecco la collezione con Feng Chen Wang

(Di lunedì 18 settembre 2023) Disponibile dal 28 settembre Nella settimana della Fashion Week milanese, Nick, lancia lacon designer e collaboratrice di. La, sarà disponibile in tutto mondo dal 28 settembre su.com, SNKRS e presso selezionati rivenditori. Ispirati da una cultura dell’innovazione tradizionale,e la designerpresentano la loro prima collaborazione, rompendo tutte le convenzioni nella creazione dell’abbigliamento e reimmaginando i capi base sportswear come mashup altamente funzionali di elementi culturali e di design diversi. La collaborazione riconferma la dedizione del marchio e della ...

La Nike Air Force è una serie di scarpe da ginnastica prodotta dalla Nike. Ha avuto inizio con l'Air Force 1, seguita poi da Air Force 2, Air Force 3, Air Force STS, Air Force 5, Air Force XXV ed Air Force 09. La Air Force è stata creata dal designer Bruce Kilgore ed è stata la prima calzatura da pallacanestro in assoluto a fare ricorso alla tecnologia Nike Air. I modelli della Nike Air Force sono disponibili nelle versioni a caviglia bassa, media ed alta.

