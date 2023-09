New York | in migliaia in corteo a Manhattan per chiedere a Biden lo stop ai nuovi progetti sui combustibili fossili

(Di lunedì 18 settembre 2023) Decine didi manifestanti sono scesi in strada aa New, peral presidente degli Stati Uniti Joedi porre fine aisui, in vista dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e del vertice delle Nazioni Unite sul clima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Una storia universale è quella del Roosevelt Hotel, la nuova Ellis Island di. Festeggerà un secolo di vita il 22 settembre del prossimo anno, ma non sa con quale destinazione d'uso ci arriverà. È stato lo specchio dei tempi. Residenza di lusso, set cinematografico, .... È la svolta che molti stavano aspettando. Dopo anni di remake e di caste pellicole di supereroi e dopo frequenti lamenti per la morte del sesso al cinema, il nudo integrale è tornato sullo ...... frequentavo anche i corsi dell'Università internazionale dell'arte e proprio lì ho conosciuto lo scultore Mark di Suvero , grazie al quale ho potuto poi fare delle mostre a Parigi e a", ...

Le foto della marcia contro i combustibili fossili a New York Il Post

New York, in migliaia in strada per il clima QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 18 set. (askanews) - 'Le Pen con il Governo non c'entra assolutamente nulla. Le Pen è stata invitata da un partito politico: la Lega, ...(ANSA) - ROME, SEP 18 - Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani said Monday that the situation regarding the arrival of migrants from Africa "is not explosive, it has already exploded".