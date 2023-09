New York City FC vs Orlando City – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 18 settembre 2023) Una delle squadre più calde della Major League Soccer, l’, si recherà giovedi 21 settembre al Citi Field nel Queens per affrontare il NewFC. Il pareggio per 0-0 nell’Hudson River Derby contro i NewRed Bulls dello scorso fine settimana ha mantenuto i Pigeons a quattro punti dalla linea dei playoff della Eastern Conference, mentre i Lions hanno esteso la loro imbattibilità in campionato a sei partite dopo aver vinto un thriller, 4-3 contro i Columbus Crew. Il calcio di inizio di NewFC vsè previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita New...