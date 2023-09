Nessuna marcia indietro Extraprofitti delle banche | la promessa di Giorgetti

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tutto si può migliorare, ma sulla tassa per gli, generata dalla differenza tra i tassi applicati sui prestiti e quelli riconosciuti a depositanti, il governo non arretra. Giancarlo, ministro dell'Economia, ha difeso la scelta dell'esecutivo ieri dal palco di Pontida: «Con grande equilibrio, con grande coraggio siamo chiamati a prendere decisioni complicate che a qualcuno daranno fastidio, lo abbiamo fatto con il superbonus, con una tassa con gli». Così ha aggiunto «dopo tante critiche che abbiamo ricevuto dal mercato finanziario e dai banchieri, stamane (ieri ndr) ho letto una lettera su un giornale di un 94enne che sostiene che tassare questo extraprofitto sarebbe giusto e doveroso, non tassarlo sarebbe ...

Ma in Italia quasilo fa Vento di parità, cambiano gli equilibri "Vorrei un secondo figlio, ma la verità è che la gestione del primo è tutta sulle mie spalle. Mio marito aiuta poco, torna a ...... un chiaro e fermo posizionamento filoatlantico e a favore dell'Ucraina in politica estera;... Una misura, quest'ultima sulla quale è verosimile una discretaindietro, anche per evitare i ...... e non si ferma presso nessun maestro, non considera definitivaacquisizione, perché ciò ... in penosaverso la California, lungo la Route 66 come migliaia e migliaia di americani, mentre ...

Migranti, Piantedosi: "Blocco navale Da Meloni nessuna marcia ... L'Identità

Santanché, nessuna marcia indietro sulla Venere influencer: “La campagna riparte a fine agosto” Qualitytravel.it

A Rai Sport, Tardelli parla così del momento Juve: "E' una Juve che sta facendo bene, ha cambiato marcia con Vlahovic e Chiesa, che l'anno scorso.Lo scrittore russo Viktor Erofeev è l’autore del “Grande Gopnik”, il romanzo sui 20 anni dell’era Putin in uscita in Germania in ottobre ...