... saranno necessarie almeno 24 ore per determinare il tipo di patologia che sta diffondendosi... che appartengono ad alcune delle 78 specie endemiche e autoctone delle, molte delle quali ...Il Gabon, infatti, ha la fortuna di poter godere di una biodiversità che ha pochi eguali sulla Terra:sue acque è presente la più grande popolazione di tartarughe liuto al mondo, specie ...Ciononostante, pur assistito dalle istituzioni internazionali, il paese è stato in grado a maggio di emettere i cosiddettiBond , a tutela della fauna acquaticaisole studiate da ...

Nelle Galapagos allarme per avvistamento uccelli morti e malati Agenzia ANSA

L'emergenza è stata segnalata in un comunicato del Parco nazionale delle Galapagos in cui si conferma l'esistenza ... 24 ore per determinare il tipo di patologia che sta diffondendosi nelle isole Wolf ...Decine di uccelli sono morti negli ultimi giorni e molti altri sono visibilmente malati e in difficoltà sulle isole Wolf e Genovesa dell'arcipelago delle Galapagos, paradiso naturale nell'Oceano Pacif ...