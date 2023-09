' Ndrangheta | assolto in appello l' ex senatore Marco Siclari Fi

(Di lunedì 18 settembre 2023) La Corte d'di Reggio Calabria ha, "perché il fatto non sussiste", secondo quanto é detto nel dispositivo della sentenza, l'exdi Forza Italia, di 46 anni, ...

Curiosità: La 'ndrangheta (pronuncia: [n'dhragt], probabilmente adattamento del dialettale 'ndrànghita, nota anche come picciotteria) è un'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa originaria della Calabria, inserita esplicitamente dal 30 marzo 2010 nell'articolo 416-bis del codice penale e riconosciuta come organizzazione criminale unitaria e con un vertice collegiale nel processo Crimine dalla Corte di cassazione il 18 giugno 2016.

... appartenente al locale di 'della famiglia mafiosa Alvaro di Sant'Eufemia d'Aspromonte". Nei mesi scorsi, anche Galletta era statoin primo grado dal Tribunale di Palmi. Con la ...... legata alle infiltrazioni della 'nella estrazione del porfido in Trentino , un ex ... Battaglia era statodai reati di riduzione in schiavitù e di scambio elettorale politico - ...

La Corte d'Appello, inoltre, ha rideterminato le pene per alcuni imputati rispetto alle decisioni del primo grado. Ecco i dettagli.La Corte d'appello di Reggio Calabria ha assolto, "perché il fatto non sussiste", secondo quanto é detto nel dispositivo della sentenza, l'ex senatore di Forza Italia Marco Siclari, di 46 anni, imputa ...