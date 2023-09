Natan stupisce tutti! Esultanza senza precedenti al gol di Politano in Genoa-Napoli – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 18 settembre 2023), nonostante non abbia ancora avuto l’opportunità di scendere in campo, ha esultato in maniera esorbitante al gol di. Ilnon ha mostrato il comportamento tipico di una squadra campione d’Italia contro il, dice tanto anche l’atteggiamento espresso in campo al Ferraris. La squadra sembrava spaesata e priva di un’organizzazione collettiva. Sorprendentemente, il tecnico Rudi Garcia ha effettuato un cambio a sei minuti dalla fine, sostituendo Zerbin al posto di Kvaratskhelia, noto per la sua abilità nelle giocate e per il risolvere una sfida in pochissimi minuti, con un elemento completamente diverso ed in più con un minutaggio non proprio sorprendente. Questo ha fatto pensare che l’obiettivo del tecnico francese fosse limitarsi a garantire un pareggio contro una squadra neopromossa. Tuttavia, ...