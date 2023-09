Natan rompe il silenzio | ‘frecciata’ social a Garcia? Il post non lascia dubbi

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ancora zero minuti in campionato percon la maglia del Napoli. La situazione attorno al centrale brasiliano è ormai divenuta un caso, con lo stesso ex Bragantino intervenuto in un cripticosui. Napoli-Lazio e Genoa-Napoli sono ormai passate agli archivi, con i 180? minuti complessivi delle due sfide ancora però ridondanti nelle menti dei tifosi azzurri. Troppi i difetti dimostrati dalla squadra di Rudi, imperfetta anche nelle vittorie e colata poi a picco contro capitolini e liguri. Una situazione che spaventa alquanto, visto il fitto calendario che necessita di calciatori in forma e di morale alle stelle per essere superato a pieno. Dopo il Genoa infatti, sarà il turno di Braga e bologna, a conclusione di un trittico di trasferte tutt’altro che piacevole. Poi, infrasettimanale con l’Udinese ...