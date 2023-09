Natalie Portman | L' idea di uno sguardo femminile è riduttiva dell' individualità delle registe

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 18 settembre 2023) L'attrice ha parlato di come la società sbagli spesso i termini mentre pone l'attenzione sul lavoroe donne. Nel corso di un'intervista concessa a Vanity Fair,ha sostenuto che "dire che una regista donna ha unoparticolare è riduttivoe dei punti di vistae donne". L'attrice, che ha studiato ad Harvard, ha anche detto che il genere non è un fattore che la spinge a scegliere i progetti. "Ledonne dovrebbero avere le stesse opportunità dei loro colleghi uomini. Ma l'esperienza di lavoro con un regista ha a che fare con l'individuo e non è legata al genere", ha argomentato la. L'ultimo progetto'attrice è May December (del quale trovate già …