Napolimania | l'Inter vola e la Juve viene spinta su Ma i problemi di Garcia rischiano di costarci anche il 4° posto

(Di lunedì 18 settembre 2023) Non ci siamo. Non ci siamo proprio. Meglio ribadirlo due volte. Nelle ultime due partite è scomparso il Napoli campione d’Italia....

È andata benissimo, invece, a Milan,e Juventus. Che bello… Sono loro le candidate a vincere il campionato . Poi viene la Lazio e forse il Napoli se la gioca per il quarto posto che vale ...Sperava di vestire la maglia bianconera, ha chiuso i contatti con l'ed, infine, se ne va alla Roma. Che in due gare ha conquistato solo un punto. Intanto il mercato volge al termine. Dopo l'...È andata benissimo, invece, a Milan,e Juventus. Che bello… Sono loro le candidate a vincere il campionato . Poi viene la Lazio e forse il Napoli se la gioca per il quarto posto che vale ...

I pronostici degli sponsor delle squadre del Nord avevano previsto tutto in questo inizio di campionato. Una delle due milanesi (l’Inter) avrebbe spaccato tutto e la Juve, senza Coppe e Bonucci, ...