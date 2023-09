Napoli | Trombetti | “Ci sono difetti evidenti Garcia vuole fuori Lobotka”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Guido, grande tifoso del, è intervenuto dagli studi di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport. Per l’occasione ha parlato della situazione odierna del club azzurro e svelato dei retroscena interessanti su Rudi. I segreti di Rudi“Ci, in questo. In primis, si denota un grande L'articolo