Napoli | Rosolino fiducioso | “E’ una squadra in continua evoluzione”

Leggi su notizie

(Di lunedì 18 settembre 2023) Sette punti in quattro partite e un gioco che non sembra convincere. Il campionato delè iniziato in salita, maai nostri microfoni si è dettoper il futuro. L’inizio di campionato delnon sembra convincere i tifosi. Dopo il pareggio in rimonta contro il Genoa, in molti sui social hanno criticato lachiedendo anche l’esonero di Rudi Garcia per provare a cambiare passo. Nelle prime quattro giornate, infatti, sono arrivate sette punti, ma a non convincere è il gioco dei partenopei. Massimilianoin esclusiva ai nostri microfoni sul– Notizie.com – © LapresseNonostante un inizio di stagione molto più complicato rispetto a quello della scorsa stagione, non tutti i tifosi sono pessimisti sul prosieguo del campionato ...