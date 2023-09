Napoli | Garcia già a rischio? Crolla la quota dell’esonero dopo il pari di Genova

(Di lunedì 18 settembre 2023) Comunicato Stampa – Agenzia Agipro L’inizio di campionato delcampione d’Italia non è stato entusiasmante.le due vittorie nelle prime gare stagionali, sono arrivati una sconfitta in casa con la Lazio e un pareggio esterno col Genoa. L’attenzione … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Curiosità: Rudi José Garcia (Nemours, 20 febbraio 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, tecnico del Napoli.

Dopo la quarta giornata il campionato di Serie A suggerisce un duello del passato: Inter e Juve una contro l'altra per lo scudetto, almeno in attesa che ildisi rimetta in piedi e che il Milan reagisca alla cinquina subita nel derby. Le prove di forza di Inzaghi contro i cugini (quinta vittoria in nove mesi tra coppe e campionato) e di ...Cerca invece una svolta il, dopo un inizio di campionato non all'altezza del tricolore sul petto. Gli uomini divedono i tre punti, a 1,85, nell'esordio in casa del Braga. Sale a 3,70 ...

Ospite di TMW Radio, nel corso del programma Maracanà, Massimo Brambati ha commentato così l'ultima giornata di campionato. Chi l'ha delusa ...Roma, 18 set. – (Adnkronos) – Dimenticare in fretta la “manita” rimediata nel derby di sabato e provare a ripartire dall’Europa, in quello che sarà il girone più difficile della prima fase della Champ ...