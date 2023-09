Napoli | crolla la quota dell’esonero di Rudi Garcia! E il nome del traghettatore fa infuriare la Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Inizia a scricchiolare la panchina diGarcia. L’inizio di stagione delè stato deludente, dal punto di vista delle prestazioni e soprattutto dei risultati. In quattro giornate gli azzurri hanno conquistato 7 punti e il rendimento non è stato considerato all’altezza per una squadra campione d’Italia in carica. Dope le due vittorie consecutive contro Frosinone e Sassuolo (due squadre in lotta per la salvezza), la squadra di Garcia è stata sconfitta nel match casalingo contro la Lazio. Il campanello d’allarme è arrivato nella sfida contro il Genoa (2-2 il risultato finale e in rimonta dopo il 2-0 iniziale). Foto di Luca Zennaro / AnsaladiGarcia La posizione diGarcia è già considerata a rischio. La...