Napoli | blitz dei carabinieri al Rione Traiano | 29 arresti tra i membri del clan Sorianiello – Il video

(Di lunedì 18 settembre 2023) All’alba di oggi, lunedì 18 settembre, idel comando provinciale dihanno fatto unal. I militari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo partenopeo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia a carico di 29 persone. Una di queste è morta per cause naturali prima dell’operazione dei. Gli indagati, tutti appartenenti al, operavano neldi. Tutti loro sono gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione abusiva di arma da fuoco. Leggi ...

