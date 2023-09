Napoli ancora penalizzato da Fabbri | i precedenti negativi dell’arbitro

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’arbitraggio diin Genoa-è solo l’ultimo di una serie diper gli azzurri quando dirige il fischietto di Ravenna. CALCIO. Ile l’arbitrosembrano avere una storia complicata, fatta di decisioni discutibili e momenti che hanno lasciato i tifosi azzurri con l’amaro in bocca. L’ultimo episodio è avvenuto a Marassi, dove ilha pareggiato contro il Genoa in una partita segnata da decisioni arbitrali molto discusse. Una Serie di Decisioni Discutibili Quanto combinato daa Genova è storia recente ma per chi segue le vicende partenopee non rappresenta una novità l’arbitraggio andato in onda a Marassi. I timori che proprioPiu aveva avanzato al momento ...