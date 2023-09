(Di lunedì 18 settembre 2023) Dalle prime luci dell?alba i carabinieri del comando provinciale distanno eseguendo un?ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 29 persone (una di queste morta per...

... 12 settembre: operazione antidroga della Polizia di Stato ad Anzio , 8esequestrati 97 kg ... 16 settembre: operazione dei Carabinieri nel Rione Sanità a. Effettuate decine di ...... dove si trovava detenuto, e si allontanava dalla Campania per essere sottoposto agli... Nel giugno 2021 il ritorno in libertà su decisione della Corte di Appello di, davanti a cui si sta ......3 tonnellate di cocaina sequestrata e 38. Dopo Martinez Quiroz , anche per Ramon Abel ... Daa Prato passando per Roma, ecco quali sono le località con il maggiore tasso di criminalità. ...

Napoli, 29 arresti oggi: sgominato il clan Sorianiello del rione Traiano ilmattino.it

Blitz a Napoli e Roma, arresti e sequestri Agenzia ANSA

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 29 persone (una di queste morta per cause naturali ...È accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli dove i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per estorsione, danneggiamento e maltrattamenti una 54enne incensurata di origini ...