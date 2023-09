Curiosità: La galleria Umberto I è una galleria commerciale costruita a Napoli tra il 1887 e il 1890. È dedicata a Umberto I d'Italia, come omaggio al Re e in ricordo della sua generosa presenza durante l'epidemia di colera del 1884, che mostrò l'esigenza di un "Risanamento" della città.

Ancora violenza tra ragazzini a. La scorsa notte unè stato ferito con una coltellata. Il fatto è avvenuto in piazza Carlo III. Secondo una prima ricostruzione della polizia, c'è stata una lite tra ragazzini. Poi è .... Un altro episodio di violenza con minorenni protagonisti a. Stavolta la lite è nata per una ragazzina contesa. Prima pugni e calci, poi uno dei due ha estratto un coltello e ha ferito alle gambe un coetaneo. E' stato soccorso ieri notte e curato da ...

Napoli, 14enne ferito a coltellate a piazza Carlo III ilmattino.it

Napoli: 14enne accoltellato in piazza Carlo III dopo lite tra coetanei La Bussola TV

Una scia di sangue senza fine quella che sta coinvolgendo i giovanissimi di Napoli: l'ultimo episodio in piazza Carlo III ...Un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato al fianco in piazza Carlo III. Era con un amico quando sono stati aggrediti da un branco di giovanissimi durante una lite scoppiata per futili motivi. Il..