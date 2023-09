Mutui e spread | pesano mosse Bce in attesa di manovra e Pnrr

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il differenziale tra Btp a dieci anni e Bund tedesco ha chiuso in rialzo a 180 punti Il rialzo dei tassi di interesse pesa sui, non solo l’ultimo ritocco al 4,5% ma l’intera sequenza di dieci interventi consecutivi sul costo del denaro, e le decisioni comunicate sull’acquisto di titolisullo, in particolare su quello di un Paese ad alto debito come l’Italia. Le ultimedella Bce stanno obiettivamente mettendo in difficoltà chi aveva scommesso sul tasso variabile, e chi deve accendere un nuovo mutuo, e rischiano anche di alimentare nuova tensione sui mercati finanziari. Su tutti e due i fronti,, le notizie di oggi iniziano a disegnare lo scenario dei prossimi mesi. Anche se molto dipenderà dalle scelte di politica economica del governo, partendo ...

Curiosità: Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, in credito o prestito una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra parte si obbliga a restituire alla scadenza con altrettante cose della stessa specie, qualità o valore. Un mutuo è generalmente utilizzato dal contraente per l'acquisto di beni o servizi: tipico è il mutuo bancario richiesto per la compravendita di beni immobili oppure ristrutturazioni di edifici o quello richiesto da un imprenditore per le sue attività aziendali (es. investimenti in ricerca e sviluppo, ampliamento ecc.).

Su tutti e due i fronti, le notizie di oggi iniziano a disegnare lo scenario dei prossimi mesi. Anche se molto dipenderà dalle scelte di politica economica del governo, partendo dalla ... con le attese a 49, proprio a causa dell'aumento dei tassi d'interesse per i. Nel novembre ... Andamento dello Btp / Bund in rialzo a 180 punti, rendimento balza al 4,51% Chiusura in ...

Gli interessi sui prestiti e depositi bancari stanno vivendo un aumento significativo in Italia, secondo l'ultimo bollettino mensile dell'Abi (Associazione Bancaria Italiana). Questo aumento è attribu ...