(Di lunedì 18 settembre 2023) "La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi ma si tengono col prestigio e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle ...

Curiosità: Benito Amilcare Andrea Mussolini (Dovia di Predappio, 29 luglio 1883 – Giulino di Mezzegra, 28 aprile 1945) è stato un politico e giornalista italiano.

avrebbe mantenuto la parola avviando la politica di separazione e di emarginazione degli ebrei. La scelta di fare l'annuncio a Trieste non fu casuale: qui i fascisti avevano sperimentato ......l'anno scorso ha fatto scappare centomila italiani all'estero e ha portato in Italia in tre... edita da Ponte alle Grazie, l'edizione italiana del suo libro I nipoti di. Il fascismo nell'...

Mussolini 85 anni fa annunciò a Trieste le leggi razziali - Notizie ... Agenzia ANSA

Quando Mussolini proclamò l’antisemitismo di Stato: ottantacinque anni dal discorso di Trieste Il Fatto Quotidiano

"La storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi ma si tengono col prestigio e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenz ...Le critiche di David Broder al governo Meloni sono finite sulla prima pagina del New York Times quando la premier era a Washington da Biden. Ora in libreria arriva l’edizione italiana del suo “Mussoli ...