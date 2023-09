Mussini UniMoRe | ' Hiv meno considerato ma continua con nuove diagnosi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "Credo che tutte le attività rivolte ai giovani siano assolutamente meritorie e credo che l'infezione da Hiv, che è poi il perno attorno a cui si sviluppa tutto il progetto, sia un tema che ha significato moltissimo per i medici e i ricercatori della mia generazione, sia in termini di impegno professionale che di ricerca. Nell'ultimo periodo il tema dell'Hiv è stato messo un po' in disparte, adombrato da altri interessi, ma bisogna considerare che non solono ad esserci, ma che noi continuiamo a seguire persone che vivono con l'Hiv". Così Cristina, docente dell'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Modena - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nella giornata di chiusura del Summer Camp Icona Xt, che si è svolto a Iseo ...