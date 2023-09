Mudryk al Chelsea | un flop da 100 milioni | Pochettino | serve una cura 'alla De Zerbi'

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un nuovo inizio, una rinascita dopo una stagione da incubo chiusa al 12° posto in Premier League. Niente coppe per concentrarsi sul campionato...

Curiosità: Mychajlo Petrovyc Mudryk (in ucraino ; Krasnohrad, 5 gennaio 2001) è un calciatore ucraino, attaccante del Chelsea e della nazionale ucraina.

Mykhailo, acquistato 8 mesi fa dallo Shakhtar Donetsk per cento milioni di euro ( 88 milioni di sterline ), e ancora a secco dopo 19 partite con il, non vuole saperne di ingranare. E' stato il ...C'è poi da considerare che ilquest'anno avrà un 'vantaggio' non indifferente rispetto ad altre dirette concorrenti e cioè quello di potersi dedicare solo al campionato. La partita con il ...

