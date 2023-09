Motomondiale | Morbidelli | ufficiale l' accordo con la Ducati Pramac per il 2024

(Di lunedì 18 settembre 2023) Roma, 18 set. - (Adnkronos) - Un tassello portante del mercato piloti trova la sua collocazione alla vigilia del Gp dell'India. Mancava solo l'ufficialità, ma come anticipato da tempo Francosarà il nuovo pilota del team Primaper il. Il 28enne romano ha firmato undi un anno cone sarà al fianco di Jorge Martin, entrambi alla guida delle Desmosedici GP24 (la stessa moto di Francesco 'Pecco' Bagnaia).prenderà il posto di Johann Zarco, il francese nelpasserà nel team Honda Lcr. Persi apre una nuova pagina della sua vita professionale. Una grande chance che arriva in uno dei momenti più delicati della suo percorso agonistico, dopo la separazione dalla Yamaha. Con questo annuncio il ...

Curiosità: Il Motomondiale 2017 è stata la sessantanovesima edizione del motomondiale dalla sua istituzione nel 1949. Tre le classi in gara: la MotoGP in cui al termine della stagione si è imposto lo spagnolo Marc Márquez su Honda, casa che ha ottenuto anche il titolo costruttori. Nella Moto2 il titolo iridato è stato dell'italiano Franco Morbidelli alla guida della Kalex e in Moto3 dello spagnolo Joan Mir su Honda. Per Marquez si è trattato del sesto titolo mondiale in carriera mentre sia per Morbidelli che per Mir è stato il primo.

Vicecampione del mondo MotoGP nel 2020, campione del mondo Moto2 nel 2017 e campione europeo Superstock 600 nel 2013, Franco- che in questa stagione corre in Motogp su Yamaha - riporterà ...A dare il benvenuto a, in uscita dalla Yamaha, anche Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati Corse: "Franco è un pilota di grande talento ed esperienza e in più di un'occasione ha ...

