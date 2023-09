MotoGP | nessuno riesce più a vincere due gare di fila Non capitava dal 2000! Chi e quando firmerà il primo bis del 2023?

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nel weekend, lavivrà in India la sua tredicesima gara stagionale. Al riguardo è interessante notare come, sino a questo momento, nessun pilota sia ancora riuscito adue GP consecutivi. Le affermazioni sono state appannaggio di cinque centauri (Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Aleix Espargarò, Alex Rins) senza però che qualcuno sia stato in grado di imbastire la benché minima sequenza vincente. Il dato è significativo, anzi eclatante. Non era mai capitato, nell’era della, che non vi fosse alcun back-to-back nelle prime 12della stagione. Si era visto qualcosa di simile solo nel 2003,Valentino Rossi e Sete Gibernau si alternavano sul gradino più alto del podio, occasionalmente intervallati da Loris Capirossi e Max Biaggi. Fu il Dottore a porre fine ...

