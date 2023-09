MotoGP | Morbidelli guidare la Ducati Pramac dalla stagione 2024

Curiosità: Franco Morbidelli (Roma, 4 dicembre 1994) è un pilota motociclistico italiano, campione europeo Superstock 600 nel 2013 e campione del mondo della Moto2 nel 2017.

Confermato, alla fine, il passaggio di Morbidelli da Yamaha al team Pramac MotoGP di Paolo Campinoti e Gino Borsoi.Franco Morbidelli ha firmato un accordo con Ducati che vedrà il pilota romano nel Team Prima Pramac Racing per il 2024 a fianco di Jorge Martin, entrambi alla guida delle Desmosedici GP24.