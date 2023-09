Motocross | Andrea Adamo è il nuovo campione della MX2 dopo un percorso di altissimo livello

(Di lunedì 18 settembre 2023)del mondo e titolo conquistato nella gara di casa. Non poteva chiedere di meglioalla sua stagione. Il pilota nativo di Erice sale sul tronoMx2aver vinto il campionato 2023. Un risultato che in pochi, forse, si potevano aspettare ad inizio anno, ma che il classe 2003 ha fatto suo con pieno merito e a suon di risultati.si è laureatodel mondoMX2 addirittura con una tappa di anticipo. Nel prossimo fine settimana, infatti, si correrà il Gran Premio di Gran Bretagna nel classico scenario di Matterley Basin, ma il nostro portacolori potrà gustarsi l’evento senza più pressioni, dato che il titolo è già ampiamente nelle sue tasche.il fine settimana di ...

Curiosità: Il campionato del mondo di motocross è il maggior campionato di motocross a livello internazionale e viene organizzato dal 1957 dalla FIM. Diviso in due classi, MXGP e MX2, il campionato è composto da 18 appuntamenti con due gare per classe. La durata delle gare è di 30 minuti più due giri.

... l'abbiamo guidata sulla pista di terra di Maggiora, il tempio italiano del. Oltre ogni ... I festeggiamenti dei titoli mondiali di Jorge Prado García in MXGP eAdamo in MX2, infatti, ...Il siciliano sulla pista novarese centra il suo primo titolo ...

