Morto Billy Miller | recitò in ‘Febbre d’amore’ e ‘Suits’ | aveva 43 anni

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) – E’a soli 43ad Austin, in Texas, l’attore, fra gli interpreti di ‘The Young and the Restless’ e ‘General Hospital’. “L’attore stava lottando contro una depressione maniacale quando è”, ha ammesso il manager diche ha confermato la notizia a ‘Variety’.è nato il 17 settembre 1979 ed è cresciuto a Grand Prairie, in Texas. Durante la sua infanzia, ha combattuto contro una rara condizione che colpiva la cartilagine delle caviglie. La sua svolta nel settore dell’intrattenimento è avvenuta quando è stato ingaggiato come modello dall’agenzia Wilhelmina, e in seguito ha interpretato Richie Novak dal 2007 al 2008 nella soap opera ‘All My Children’.è poi passato a ‘The Young and the ...

Come saprete,Miller èimprovvisamente all'età di soli 43 anni. L'attore era noto nel mondo delle soap opera televisive americane soprattutto per il suo coinvolgimento in The Young and the Restless e ...Miller , attore noto soprattutto per il suo lavoro nella soap The Young and the Resless e nell'acclamata serie Suits , èa soli 43 anni. Secondo una dichiarazione rilasciata dal suo team ...Miller , famoso per i suoi ruoli in General Hospital e Febbre d'amore , èvenerdì 15 settembre a 43 anni. Sebbene la causa non sia stata resa nota, la sua manager Marni Sparer ha spiegato ...

Morto Billy Miller, l'attore di 'Febbre d'amore' e 'Suits' aveva 43 anni Adnkronos

Billy Miller, morto l'attore di Febbre d'amore: aveva 44 anni. «Soffriva di una sindrome maniaco depressiva» ilmessaggero.it

L'attore, vincitore di 3 Premi Emmy in carriera, è morto improvvisamente all'età di soli 43 anni. Il ricordo di colleghi e amici.Filippo Momesso, pilota del Campionato italiano motociclismo di velocità, è stato trovato morto in casa sua a Trento. Aveva 24 anni. La notizia del decesso ...