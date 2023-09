Mortal Kombat | la storia di un franchise nato nel sangue

(Di lunedì 18 settembre 2023) In prossimità dell’uscita di1, nuova iterazione dello storicodi casa NetherRealm Studios, abbiamo colto l’occasione per ripercorrere le origini di questa fortunata serie di giochi e tutta laproduttiva fatta di successi, errori, strafottenza, problemi legali e quel pizzico di fortuna che non guasta mai, specialmente in storie come questa. Scopriamo il contorno di magia che si cela dietro la saga trentennale di. Le origini diNon si può parlare disenza citare Street Fighter 2. Siamo nel 1991 e ci troviamo in una delle tante sale giochi dove si susseguono il rumore delle monetine, i suoni in 8-bit dei cabinati pulsanti di luci e un odore ...

Curiosità: Mortal Kombat è una serie di videogiochi picchiaduro a incontri creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games che ha creato diversi seguiti per le console, computer e arcade. In seguito al fallimento dal 2011 i videogiochi sono sviluppati dalla NetherRealm Studios di Boon, poi il marchio viene acquisito dalla Warner Bros., unione che ha dato una spinta anche per portare ufficialmente i vari personaggi dell'universo cinematografico nella serie tramite i DLC, oltre che a un titolo con protagonisti i personaggi della DC Comics.

La versione Nintendo Switch di1 è incorsa in una serie di problemi legati alle espressioni facciali dei personaggi, tanto da trasformarsi rapidamente in un fenomeno virale su X (ex Twitter). Per farlo girare su ...... Ed Boon ed il suo team di NetherRealm tornano finalmente alla ribalta , portando sul mercato il nuovissimo (e molto atteso) nuovo capitolo della storica Saga di, che per l'occasione ...

Mortal Kombat 1 è uscito anche su Nintendo Switch, ma molti sono infuriati per la qualità complessiva dell'esperienza, davvero bassa.Da alcune nuove opzioni di accessibilità a una vasta gamma di miglioramenti di Switch tanto necessari, NetherRealm è già al lavoro sulle patch Mortal Kombat 1.