Morente ma vuole vivere

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ci è stato segnalato un articolo su La Nuova Bussola Quotidiana (NBQ), articolo di qualche settimana fa, ma che riteniamo sia comunque importante da trattare per mostrare come funziona la disinformazione. La prima cosa da dire è che purtroppo la ragazza di cui stiamo per parlare è morta il 12 settembre per arresto cardiaco, senza che nessuno l’avesse staccata dal suo supporto vitale, senza che fosse stata accettata in alcuna cura sperimentale in Canada. È morta come i medici avevano diagnosticato. Il titolo di NBQ riporta: «Sono malata, ma voglio». E l’ospedale chiede ai giudici di farla morire E subito dopo: A una ragazza 19enne in terapia intensiva, ma pienamente cosciente, medici inglesi vogliono togliere la vita perché non può migliorare. E il giudice sostiene che la sua volontà non vale. Dire che i medici volessero “toglierle la vita perché non può ...