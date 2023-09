Montevarchi. Ancora polemiche sullo spazio verde concesso ad un privato

(Di lunedì 18 settembre 2023) Più Europa ha sottolineato come l'area rappresenti uno dei pochi se non l'unico luogo utilizzato liberamente dai cittadini.

Curiosità: Montevarchi è un comune italiano di 24 116 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana.

Più Europa ha sottolineato come l'area rappresenti uno dei pochi se non l'unico luogo utilizzato liberamente dai cittadini.(27): qui è bravo Bernardini a sventare la minaccia - Priore lanciato a rete. Nel finale di tempo (39 ) si rivede il Tau: Odianose fila via in velocità ma il portiere Dainelli è ...

Montevarchi. Ancora polemiche sullo spazio verde concesso ad un ... LA NAZIONE

Dainelli salva il Montevarchi a più riprese. Col Tau Altopascio ci ... Quotidiano Sportivo

Più Europa ha sottolineato come l’area rappresenti uno dei pochi se non l’unico luogo utilizzato liberamente dai cittadini.Priore e Conti falliscono il vantaggio con il portiere dell’Aquila che blinda il risultato. Pericolosi nella ripresa Benucci e Carnevali ...