Montella verso la panchina della Turchia | è in pole | ma ci sta pensando | Primapagina

(Di lunedì 18 settembre 2023) 2023-09-18 10:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Vincenzoè pronto a tornare ine a farlo dalla porta principale. L’ex allenatore del Milan è inposition per diventare ct. A Istanbul ne hanno avuto abbastanza di Stefan Kuntz, l’ormai ex selezionatore. L’ultima pausa per le nazionali gli è stata fatale. Ancora risultati deludenti: un pareggio con l’Armenia, un 4-2 in amichevole con il Giappone e una qualificazione ai prossimi Europei tutta da conquistare. I turchi restano primi nel girone, con la Croazia, ma Armenia e Galles si fanno minacciose alle loro spalle. Abbastanza per provocare l’avvicendamento in vista degli impegni di ottobre contro Croazia e Lettonia. CI PENSA – I primi contatti tra federazione turca e ...

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Premier League, l'Arsenal batte l'Everton, solo pari per il Chelsea ...

Montella, opportunità Turchia La posizione dell'attuale ct della Turchia è fortemente in bilico: Stefan Kuntz va verso l'esonero e al suo posto potrebbe subentrare proprio Montella. È uno dei ...