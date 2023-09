Monsignor Nicola Girasoli celebra messa vestito così | scandalo e polemica | Guarda

(Di lunedì 18 settembre 2023) A Carnevale mancano ancora parecchi mesi. Ma c'è chi non riesce proprio ad aspettare il fatidico giorno, anche se le circostanze richiederebbero una certa dose di sobrietà. Lo scorso 5 settembre a Ruvo di Puglia, nunzio apostolico, hatoindossando una casula leopardata. L'occasione erano i festeggiamenti dell'anniversario sacerdotale di don Salvatore Summo, parroco della concattedrale. Le foto - diventate virali sui social - hanno scatenato i commenti degli utenti, che non hanno risparmiato al prete sprezzanti e ironiche critiche. "È già carnevale?". "Il prete tigre che lotta contro il male", alcuni dei commenti rivolti al curioso outfit sfoggiato dal sacerdote. Sono invece pochissimi gli utenti che hanno preso le sue difese. Alcuni hanno infatti ricordato che ...

Cariati (Curiati in greco bizantino) è un comune italiano di 7 423 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria.

È successo a Ruvo di Puglia, nel Barese, dove nel mirino è finitoGirasoli , nunzio apostolico in Slovacchia che lo scorso 4 settembre ha concelebrato messa assieme al vescovo di ...AGI -Girasoli, nunzio apostolico in Slovacchia, ha concelebrato la messa a Ruvo di Puglia (sua città d'origine nel Barese), indossando una casula completamente leopardata . Non una preview ...

Monsignor Nicola Girasoli celebra la messa con la casula leopardata, la foto fa il giro del web. Poi arriva la spiegazione Corriere della Sera

Ruvo di Puglia, il monsignore celebra messa vestito così: scandalo e polemica Liberoquotidiano.it

Il prete celebra la messa con la casula leopardata e i fedeli si infuriano. È successo a Ruvo di Puglia, nel Barese, dove nel mirino di chi spulcia Facebook è ...È successo a Ruvo di Puglia, nel Barese, dove nel mirino di chi spulcia Facebook è finito monsignor Nicola Girasoli, nunzio apostolico in Slovacchia che lo scorso 4 settembre ha concelebrato messa ass ...