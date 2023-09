Monica Baldassarre | l’esperta legale di riferimento per le frodi carosello

(Di lunedì 18 settembre 2023) Milano, 18 Settembre 2023.è la migliore espertadiper le. Parliamo di un sistema sofisticato e molto particolare che ha come obiettivo quello di frodare lo stato ed evitare di versare l’Iva producendo una documentazione inesistente.può fornire utili informazioni e supporto nella tematica delicata e più che mai attuale delle. Parliamo infatti di un tipo di reato che ha come scopo quello di creare un credito Iva indebito nei confronti dello Stato. In questo caso viene sfruttata una legislazione europea che prevede per le operazioni intracomunitarie di importazione ed esportazione di servizi e prodotti l’esenzione dal pagamento ...

Professionista di successo con un'alta preparazione,è la persona a cui rivolgersi per comprendere il Whistleblowing e affrontare nel modo giusto le casistiche possibili., l'aiuto in caso di Whistleblowing Cos'è il ......vocazione turistica - ha dichiarato l'assessora alla Cultura della Regione Lazio Simona... Assegnato il premio per la scultura aSarandrea che nell'opera 'Organic form' indaga il ...Professionista di successo con un'alta preparazione,è la persona a cui rivolgersi per comprendere il Whistleblowing e affrontare nel modo giusto le casistiche possibili., l'aiuto in caso di Whistleblowing Cos'è il ...

Monica Baldassarre, l'esperta legale di riferimento per le frodi ... Adnkronos

Whistleblowing, la procedura: cosa fa Monica Baldassarre MontecarloNews.it

Infine, discuteremo del contributo che Monica Baldassarre presta a chi intende impegnarsi nel whistleblowing. Cos’è il whistleblowing Con il termine whistleblowing si intende la segnalazione di un ...