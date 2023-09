Mondiali rugby 2023 | il ct Crowley annuncia il XV titolare per il match contro l’Uruguay

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 settembre 2023) L’Italia si prepara al suo secondoaidiin corso di svolgimento in Francia. Mercoledì alle 17:45 gli Azzurri di Kieransfideranno a Nizza. Il commissario tecnico prepara alcuni cambi nel XVrispetto alla gara d’esordio vintala Namibia. Debutto iridato per Pani all’ala, con Capuozzo che torna nel ruolo di estremo con Ioane. Inedita la coppia di centri formata da Brex e Paolo Garbisi, anche lui all’esordio, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Tommaso Allan e Alessandro Garbisi, terzo debuttante nella competizione iridata. Terza linea confermata con Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Sebastian Negri che raggiunge i 50 caps con la maglia azzurra, mentre in seconda linea insieme a Ruzza torna Niccolò ...