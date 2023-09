Mondiali di Rugby | l’Italia con due nuovi centri per la sfida con l’Uruguay

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nizza – Mercoledì torna l’Ital(alle 17,45 ndr), che affronteràe sono quattro i cambi nel XV titolare delrispetto alla gara di esordio neivinta 52-8 contro la Namibia. Nel triangolo allargato Capuozzo torna nel ruolo di estremo con Ioane e Pani all’ala, quest’ultimo all’esordio Mondiale. Inedita la coppia di, formata da Brex e Paolo Garbisi che veste la maglia numero 12 per la prima volta, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Tommaso Allan e Alessandro Garbisi, a sua volta alla ‘prima’ iridata. Terza linea confermata con Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Sebastian Negri che raggiunge i 50 caps con la maglia del. In seconda linea insieme a Ruzza torna Niccolò Cannone: con il rientro della seconda linea del Benetton nella ...

Curiosità: La Coppa del Mondo di rugby (in inglese Rugby World Cup) è la massima competizione internazionale di rugby XV per squadre nazionali maschili, ed è organizzata dal World Rugby. Istituita nel 1985, vide la sua prima edizione nel 1987 con la Nuova Zelanda come vincitrice. Da allora la sua fase finale si svolge a cadenza quadriennale. Il vincitore del torneo si fregia del titolo di campione del mondo per il quadriennio successivo alla vittoria.

