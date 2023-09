Mondiali di Lotta | Relabuto e Honis eliminati | addio alle finali

(Di lunedì 18 settembre 2023) Belgrado – Si è chiusa anche la terza giornata per gli Azzurri impegnati nei Campionatidi2023 ed anche gli ultimi due liberisti in gara non sono purtroppo riusciti a conquistare un posto per le. Coline Benjaminsono stati, rispettivamente nelle categorie di peso dei 65 e dei 97 kg. Realbuto ha fatto un ottimo primo match, battendo 18-8 il micronesiano Jinjun Asebias, ma si è arreso ai sedicesimi, superato dal moldavo Maxim Sacultan., invece, è stato sconfitto dall’iraniano Mojtaba Goleij nella gara d’esordio. Sono stati purtroppo, dunque, tutti e sei i nostri liberisti Piroddu, Realbuto, Chamizo, Raffi,e Conyedo. Domani, però, tutti pronti per l’esordio della ...

Curiosità: I campionati mondiali di lotta (in lingua inglese UWW Wrestling World Championships) sono una manifestazione internazionale di lotta libera e lotta greco-romana organizzata dalla Federazione internazionale delle lotte associate (UWW), che si tiene con cadenza inizialmente triennale e successivamente annuale (con eccezione dell'anno olimpico) dal 1904 per la lotta greco-romana e da 1951 per la lotta libera. Dal 1987 si tengono anche le competizioni di lotta femminile.

Intervenuti anche Domenico Falcone presidente Fijlkam (Federazione Italiana Judo Karate Arti Marziali) che ha visto confrontarsi atleti paralimpici, tra cui Carolina Costa (Oro 2023)

