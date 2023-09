(Di lunedì 18 settembre 2023) "Siamo certi che non esisterà proposta migliore della nostra" per organizzare idi calcio del. E' con grandeche il presidente della federcalcio del, Fernando Gomes, ...

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, OSS (in inglese: Sustainable Development Goals, SDG), sono una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Sono conosciuti anche come Agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i paesi.

La decisione su sulla sede deiverrà presa dalla Fifa tra un anno, nel settembre del 2024. Oltre a quella dei Paesi iberici e del Marocco, l'unica altra candidatura potrebbe essere ...Durante la settimana discuteranno sui principali temi dell' Agenda, il programma d'azione per ...'Rinnovabili il miracolo possibile' 'Un momento critico' per il pianeta Nel 2015 i leader...

Mondiali 2030: vertice tra Spagna, Portogallo e Marocco per ... DAZN News Italia

Mondiali 2030: fiducia per candidatura Spagna-Portogallo-Marocco ... Agenzia ANSA

Si fa sempre più forte la candidatura di Spagna, Marocca e Portogallo per ospitare i Mondiali del 2030. Un obiettivo fortemente voluto da tutte le Federazioni coinvolte, tanto che ..."Siamo certi che non esisterà proposta migliore della nostra" per organizzare i Mondiali di calcio del 2030. (ANSA) ...