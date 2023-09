Mollicone FdI | “Ddl su riforma istituti tecnici e professionale è funzionale al futuro lavorativo degli studenti”

Curiosità: Fratelli d'Italia (FdI) è un partito politico italiano di destra ed estrema destra fondato nel 2012 da Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giorgia Meloni, la quale lo presiede dal 2014.

Il 9 dicembre 2022 i deputati), Sasso (Lega) e Dalla Chiesa (Forza Italia) presentavano un emendamento in legge di bilancio per abrogare 18app, il bonus cultura per i giovani voluto dal governo Renzi . Tale ...Il motivo "C'è una continuità nei tre partiti della fiamma (Msi, An e, ndr ), ma ci sono anche ... il presidente della commissione cultura della Camera, Federicoe altri. Insomma, i post ...

Aerospazio, Mollicone (FDI): “In prossima legge di bilancio legge ... Agenzia Stampa Italia

Meloni e il modello comunitario di Tolkien secondo Mollicone (FdI) Formiche.net

(ASI) “L’industria italiana dell’aerospazio vanta un fatturato annuo di circa 4,5 miliardi di euro, con quasi 300 aziende, sia grandi attori presenti sui mercati internazionali sia piccole e medie imp ...Continua l’aumento del costo del materiale scolastico ma non c’è una modalità alternativa di sostegno economico. E, intanto, a partire dal 2024, tutti i ragazzi nati nell’anno 2005, non potranno più b ...