Modello 730 con addizionali comunali e regionali a debito | chiarimenti

Curiosità: Il Modello 730 è un modulo utilizzato in Italia per la dichiarazione dei redditi.

Ilprecompilato deve essere inviato entro il 2 ottobre 2023, mentre per ilredditi (e per ilredditi correttivo del) c'è tempo fino al 30 novembre 2023. Chi vuole autorizzare ...Mancano circa due settimane alla scadenza per la trasmissione del/2023 precompilato che è disponibile online da inizio maggio . Dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per gli interventi di ristrutturazione ...

Dichiarazione dei redditi, maratona per il modello 730. Le detrazioni ... LA NAZIONE

Modello 730: ecco le date dei prossimi rimborsi, segnale sul calendario theWise Magazine

Si avvicina la scadenza per l’invio del modello 730, e l’Agenzia delle Entrate sta invitando i cittadini a completare e inviare la loro dichiarazione online prima del termine fissato al 2 ottobre.Ancora due settimane per inviare il 730/2023: la scadenza è fissata a lunedì 2 ottobre. Entro questa data i contribuenti possono trasmettere la dichiarazione online, dopo ...