Mirko Brunetti lancia un’accusa a Igor Zeetti | fidanzato dell’ex Perla

(Di lunedì 18 settembre 2023) Su Instagramuna nuova accusa all'attualedella sua ex Perle Vatiero: "mi ha insultato" L'articolo proviene da Novella 2000.

Igor Zeetti, ex tentatore di Temptation Island e fidanzato attuale di Perla Vatiero , ha replicato alle accuse diche su Instagram ha rivelato di aver subito un'aggressione da parte sua avvenuta ieri sera in discoteca. Temptation Island, Igor replica a: "Tutte bugie ,ecco cosa è successo" ..., tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island ha dichiarato su Instagram di aver essere aggredito da Igor Zeetti , attuale fidanzato della sua ex Perla Vatiero con ...Dopo Perla Vatiero e, anche Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono resi protagonisti di un duro confronto nello studio di Uomini e Donne . Confronto che è stato poi commentato sui social dall'ex ...

Temptation Island, Mirko Brunetti aggredito in discoteca da Igor, il fidanzato di Perla: ecco cosa è successo ComingSoon.it

Temptation Island 10, Mirko: “Igor si è avvicinato a me insultandomi” Isa e Chia

Il pronostico sul televoto della 3a puntata” E quando sembrava che le vicende del Grande Fratello avessero preso il sopravvento sui protagonisti di Temptation Island, un video pubblicato da Mirko ...Caos tra gli ex partecipanti di Temptation Island: Mirko ha accusato l'ex tentatore Igor di averlo aggredito in discoteca. Arriva la replica che rimette tutto in discussione.