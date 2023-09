Mio padre e mia madre | Matano allo scoperto | la confessione a Clerici

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) "Una mamma molto attenta e rigorosa. Dopo la trasmissione ho due fronti: i miei genitori, attenti e mai banali". Alberto, ospite di Antonella, si lascia andare e racconta il rapporto con suae suo. "I genitori ti guardano con gli occhi dell'amore, io a volte nego sempre: tutto a posto. Ma non è così", aggiunge il conduttore. Uninedito. Insolito. Ma sempre molto amato dal pubblico. La settimana scorsa è stata segnata dal ritorno in studio del conduttore, al timone de La vita in diretta. Si tratta del programma che sfida Myrta Merlino, che ha preso in mano Pomeriggio5 (dopo Barbara d'Urso)., tra l'altro, nell'ultima intervista di Mara Venier su Gente è stato designato come il possibile erede della signora della domenica. ...